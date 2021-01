A peine créé, le SC Jodoigne s’est donc déjà activé sur le marché des transferts pour disposer d’un noyau compétitif pour la saison à venir en P3.

Il s’agira, et c’est le souhait des dirigeants, de joueurs qui ont fait les beaux jours de la RAS Jodoigne et qui sont toujours de redoutables éléments.

16 joueurs ont donc marqué leur accord et d’autres devraient être confirmés prochainement, principalement des attaquants qui font encore défaut au noyau actuel.

On retrouve ainsi au poste de gardien de but Frédéric Dames et Bertrand Bauwin. Du côté de la défense, le SC Jodoigne pourra compter sur Kevin Collin, Thomas Marchal, Thoma Schillebeeckx, Maxime Joyeux, Emilien Stordeur, Bastien Degeest et Byron Calloens.

Pour le milieu de terrain des noir et jaune, on aura Gilles Laruelle, Benjamin Rowet, Igor Clossen Loup Marchal, Arthur Salenbien, Gilles Marko et Florenzo Fortemps.

Pour accompagner l’équipe dans cette nouvelle aventure sportive avec des ambitions de haut de tableau, Martin Dehut, leur coach actuel de P3, les suivra dans ce défi.