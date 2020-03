Il y a deux ans, Nivelles évoluait encore en P3.

Aujourd’hui, le club est sur le point d’assurer son maintien en P1 et y a même ajouté une cerise sur le gâteau avec une demi-finale francophone de la Coupe de Brabant ce jeudi face à Saint-Josse. Une belle récompense pour le travail réalisé par Julien Darquenne et tous ceux qui ont osé croire en son pari. "Quand je suis arrivé, j’ai débarqué dans un club moribond, au bord de la P4. Au début, j’ai eu droit à pas mal de moqueries et de critiques par rapport à mon projet que certains trouvaient fou et trop ambitieux. Mais on s’est tu, on a travaillé dur et aujourd’hui, nous sommes fiers de cette réussite exceptionnelle."