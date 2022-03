La Chaumontoise était de retour ce samedi à Chaumont-Gistoux. Un joli succès de foule avec plus de 400 participants au départ et un événement qu’a savouré Denis Galerin.

Dans cette course organisée par son club du JC Ronvau, le joggeur a d’abord aidé son club au niveau de l’organisation, avant de finalement s’aligner au départ de la course. "J’ai d’abord aidé l’équipe à organiser le jogging, j’ai ensuite demandé la permission de pouvoir courir et comme il y avait assez de signaleurs, j’ai reçu le feu vert", débute-t-il.

Sur des chemins qu’il connaît bien, Denis Galerin partait avec l’avantage d’évoluer à domicile. "Je ne m’entraîne pas chaque semaine ici mais ça fait quand même quelques années que je cours régulièrement dans la région."

De quoi l’aider à se faufiler dans le peloton de tête dès les premiers mètres. Et face à une redoutable concurrence ce samedi, Denis Galerin est finalement monté sur la troisième marche du podium, derrière Abdeslam El Metoui et Lahcen Elmatougui. "J’avais déjà décroché la troisième place la semaine dernière à Bousval en signant un meilleur chrono qu’habituellement. Mais ce samedi, je savais qu’il y aurait du gros niveau devant."

Denis Galerin a prouvé qu’il était en forme, lui qui avait décroché le titre master lors de la Cross Cup. "Je n’aurais pas pu le faire en senior car le niveau est trop relevé mais ça fait du bien de réussir un tel résultat après autant d’années sans avoir participé à cette Cross Cup."

Au-delà de l’aspect sportif, Denis Galerin et toute l’équipe du Ronvau étaient heureux de pouvoir organiser à nouveau La Chaumontoise. "C’est notre organisation principale, nous sommes désormais dans le Challenge Delhalle, avec un cahier des charges à respecter, nous avions envie de bien faire les choses et je pense que ça a été le cas."

Se retrouver dans le Challenge Delhalle, c’est un sacré coup de boost pour la course. "Nous nous sommes retrouvés une année hors challenge et il n’y a rien à faire, se retrouver à l’agenda d’un challenge, ça amène beaucoup de monde en plus de tous ceux qui apprécient le parcours. Faire partie du Delhalle est un gros plus."





