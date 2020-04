Denis Wenin s’engage à Waterloo © moisse Brabant Wallon Sébastien Sterpigny

Quatre jeunes du noyau B intégreront l’équipe première la saison prochaine.



Le mercato se poursuit du côté du RRC Waterloo qui vient de réaliser un joli coup en actant l’arrivée de Denis Wenin, que l’on a notamment connu à Wavre et à Walhain, et qui évoluait à Hoeilaert la saison dernière. Il est accompagné dans la foulée par un autre joueur de Hoeilaert puisque Jean-Nobel Nineza (ex Wavre et Léo) arrive aussi.



Le club annonce également l’arrivée d’un nouvel entraîneur des gardiens en la personne de Gabriel Peron alors que quatre jeunes du noyau B vont intégrer l’équipe première la saison prochaine: Anthony Thirion, Martin Verheyden, Julien Van Deun et Paolo Archetti.



Rayon départs, Ibrahima Sow quitte Waterloo pour signer à Etterbeek.