Les Castors ont également annoncé la venue de la Canadienne Kayla Alexander (WNBA).

On est beaucoup plus près du tremblement de terre que de la petite secousse sismique aux Castors Braine qui viennent d’annoncer le départ de Celeste Trahan-Davis. A bientôt 35 ans, l’Américaine était au club depuis 2013. Proche des fans, la métronome de l’ensemble brabançon en était l'incontestable fer de lance. L’équipe va connaître une véritable révolution puisque seule Lisowa est conservée par rapport à l’exercice qui s’est terminé de façon précoce.

Comme avec le départ de Merike Anderson la saison dernière et le retrait de Manon Grzesinki il y a quelques semaines, c’est encore un peu d’âme qui s’en va du club brabançon. Selon certains avis, le club a tout fait pour conserver son joyau céleste.

Conscients de la symbolique de ces départs, les Castors Braine ont fait revenir un des chouchous du public avec la signature de Marjorie Carpreaux. Malgré ou grâce à son côté fantasque, l’internationale belge est appréciée par le coach Dusart.

Une Canadienne avec l'expérience WNBA

Carpreaux a affronté en février dernier Kayla Alexander. Vue à ce fameux tournoi qualificatif olympique à Ostende (où elle cumula 6,7 points, 3,7 rebonds et 0,3 assist lors des 3 rencontres), la Canadienne possède un beau background en WNBA où elle est active depuis 2013 (San Antonio Silver Stars, Indiana Fever et Chicago Sky). Elle a également l’expérience des championnats français (Bourges en 2016-17), russe (Ivanovo, Novosibirsk, Spartak Moscou) et australien (Adelaïde en 2018-19 avec 11,9 points et 8,9 rebonds). Elle fait une pige la saison dernière à Arka Gdynia en Pologne. Elle a joué 7 rencontres cumulées en EuroLeague (2) et championnat polonais (5) avec 10,9 points et 3 rebonds de moyenne. C’est elle qui remplacera sous les anneaux Trahan-Davis.

La polyvalente Brittany Starling arrive également aux Castors en provenance de Phantoms Boom (19 points, 11 rebonds de moyenne la saison passée).

Une nouvelle assistante-coach

Plus interpellante et alors que le budget est annoncé comme serré, la signature comme assistante de Fred Dusart de la Française d’origine serbe Ljubica Drljaca (41 ans). Formatrice réputée, cette ancienne internationale qui gère le Centre de Formation nordiste connaît très bien le championnat français et Fred Dusart puisque elle est assistante à Villeneuve d’Ascq depuis 2013. En compagnie de l’actuel coach des Castors, elle a remporté l’EuroCup en 2015 et le championnat français en 2017.

Le rôle de Patrick Muylaert, qui pris le relais au coaching de Pascal Angillis pour assurer le doublé Coupe – Championnat en fin de saison 2018-19, n’est pas très clair dans le futur organigramme technique. Officiellement, il n’est pas question de premier ou de second assistant. Fonctionnaire dans le civil, Muylaert n’a jamais caché son rêve de pouvoir vivre de sa passion sportive en devenant professionnel à part entière. En optant pour Drljaca, formatrice reconnue outre-Quiévrain qui apportera son expérience et une plus-value à l’ensemble brabançon, c’est un drôle de signal qu’envoie le club à son fidèle serviteur.

L’EuroLeague à Braine ?

Au plan européen, Braine se dirigera vers l’EuroLeague dont la formule pourrait être revisitée. En raison de la crise sanitaire et de ses conséquences sur les finances des clubs (de nombreux budgets sont rabotés, parfois de moitié), la FIBA abandonnerait son système de deux poules de huit formations. La fédération européenne pourrait proposer quatre poules de quatre équipes pour son EuroLeague. Si ce projet emporte l’adhésion, Braine sera en EuroLeague la saison prochaine et l’équipe jouera ses trois matchs à…Braine. Le club a ontenu le blanc-seing européen. La commune de Braine-l’Alleud serait évidemment partie prenante au projet avec le financement de nouveaux marquoirs et des panneaux aux normes.



Le noyau des Castors pour 2020-21