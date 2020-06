A l’aube de son 80e anniversaire, le club s’est activé à tous les niveaux: équipe première, école des jeunes et section féminine.

Une école des jeunes de qualité

Mais Lasne Ohain, ce n’est pas qu’une équipe première, c’est aussi une école des jeunes performantes, récompensées du label 2 étoiles et qui compte bien aller chercher la troisième étoile. "Ludwig Wallens (RTFJ) et Shaïn Ismail (RAFJ), accompagnés par l’équipe des coordinateurs sportifs et des formateurs, veillent à l’éclosion et à la formation des 300 jeunes du club, en garantissant à tout prix les valeurs fondamentales du club : un apprentissage de qualité, le respect et le fair play , le tout dans une ambiance familiale."



Une école des jeunes qui souhaitent poursuivre son développement et est donc à la recherche de quelques formateurs pour son école de jeunes, et ouvre ses portes aux jeunes joueurs et joueuses, tenté(e)s par l’aventure du ballon rond.

Tous les renseignements via Ismail Shain: info@rulo-foot.be ou 0477 309 104

Une section féminine qui vise l’échelon national

Un tournoi au mois d’août

Devenu une valeur sûre de la première provinciale, le club de Lasne Ohain s’est activé en coulisses pour vivre une saison 2020-2021 pleine de projets et d’ambitions. Et quoi de plus normal quand on sait que le club fusionné fêtera son 80e anniversaire en 2021. ", lancent les dirigeants de Lasne Ohain.Trois ans après avoir atteint le plus haut échelon au niveau provincial, le club brabançon est devenu une valeur sûre au sein de la série. Désormais doté de remarquables installations, avec quatre terrains dont un synthétique totalement rénové en 2019, le club de Lasne Ohain a tout en mains pour poursuivre sa belle évolution. Et nul doute qu’il faudra compter avec les Brabançons la saison prochaine.Au niveau féminin (section chapeautée par Damien Dubois, coordinateur sportif), en plus d’équipes de jeunes demoiselles (D13 & D16), le club inscrira cette saison deux équipes seniors (P1 et P3).Avec la reprise autorisée du football, les clubs réfléchissent à l’organisation de tournois pour cet été. C’est aussi le cas de Lasne Ohain qui organisera la 14e édition de son tournoi Fair Play Cup, les 29 et 30 août.