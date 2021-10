Fabuleux !", "Magique !", "Que ça fait du bien !", "Mais qu’est-ce qu’on a eu peur !" Les premières réactions recueillies à chaud chez la quinzaine de supporters brainois présents dans la salle du Zabiny Brno résumaient une rencontre intense, indécise, à l’issue incroyable pour les Brainoises.

S’imposer à Brno, le favori sur papier, avec un écart de 17 points dans une première rencontre d’EuroCup, difficile de rêver à un meilleur scénario. "C’est fantastique", lançait Jacques Platieau. Un président dont le visage ne pouvait trahir une immense fierté. Et d’ajouter : "C’est inespéré."

Peu de monde aurait en effet misé sur une victoire de Braine avec un tel écart. Mais, contrairement à ce que peut laisser penser le score, la victoire n’a pas été simple à aller chercher. En abordant le money time, un tout petit point (54-55) séparait les deux formations. Jusque-là en panne offensive à distance (le taux de réussite à 3 points ne devait sans doute pas dépasser les 10 %), les Brainoises allaient en deux minutes faire tourner la tête des joueuses tchèques.

Aislinn Konig, qui en était à six tentatives manquées, plantait coup sur coup trois bombes. "Je pense que c’est cela, être une shooteuse, il faut patienter et, à un moment donné, ça rentre", lançait la Canadienne. "Tu ne peux pas toujours marquer, tu as besoin d’être patient et d’avoir confiance en tes coéquipières qui vont continuer à t’encourager et surtout à aller au rebond. Je n’ai pas douté et j’étais très heureuse qu’enfin ça rentre."

Et quand Aislinn ne marque pas, elle se dépense sans compter en défense, à l’image de tout un groupe. C’est avant tout en défense que Braine a forgé cette victoire en laissant très peu d’espace sous la raquette aux intérieures tchèques. "On a été impressionnantes en défense", poursuit l’ailière. "C’est un gros travail collectif. Tout le monde travaille sur le terrain mais également sur le banc avec des joueuses qui encouragent. C’est tellement amusant de jouer comme cela."

Et ce fut amusant aussi pour le public, qui a vu deux équipes donner un rythme très élevé, et cela durant quarante minutes.

Tout ne fut pas parfait, loin de là (18 pertes de balle et un taux à distance de 21,7 %), mais cette première rencontre a montré un visage de Braine combatif et un caractère époustouflant. "On encaisse quasiment autant dans le deuxième quart que sur les trois autres", regrettait le coach Dusart, qui avouait toutefois faire la fine bouche. "Mais je suis heureux. Je suis impressionné par la force mentale de l’équipe, et cela fait deux fois avec notre succès aussi à Malines. Globalement, je suis donc très satisfait, mais je pense qu’on peut encore faire mieux."

Mercredi prochain, Braine recevra les Allemandes de Keltern, battues par Londres (78-81).