Loris Cresson a enfin pu enfourcher la toute nouvelle Kawasaki ZX10R-R lors de la manche d’ouverture du Championnat du Monde FIM Superbike qui s’est déroulée ce week-end sur le circuit de Motorland Aragon en Espagne. Un week-end découverte pour le Brainois, de la préparation aux sollicitations des médias en passant par la prise en main de son nouveau bolide.

Après avoir passé l’hiver à tester l’ancienne version, ce week-end fût d’ailleurs le premier au guidon de la version 2021. "La moto est déjà performante et possède un vrai potentiel, mais il faudra du temps pour s’y adapter", déclarait-il dès ces premiers tours de roue du vendredi.

Sur la piste, Loris a dû trouver ses marques, de quoi expliquer sa 17e place lors de la première course et sa double 20e position lors des deux autres courses du week-end. Le résultat importait toutefois peu pour celui qui a été en progression tout au long du week-end. "Je me dois d’être satisfait de ce premier week-end au guidon d’une Superbike sur le circuit d’Aragon. Il n’est jamais facile d’essayer tout ce que l’on souhaiterait sur un week-end de course. Nous avons tout de même tenté différents réglages, qui nous ont permis d’acquérir de nombreuses données sur le sec comme sur le mouillé", analyse-t-il. (...)