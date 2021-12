Les stages ne sont pas pris d’assaut à Bruxelles mais les inscriptions se poursuivent normalement.

Exceptionnellement, avec le soutien de la Ville et de l’ULB Sport, le Royal IV Brussels propose deux semaines de stage "Vacances sportives". Le tarif (50/60/90€) a été revu à la hausse par rapport aux stages estampillés ‘RIV’(25-35€) « mais le taux d’inscription est normal à 9 et 16 jours du début des stages" nous explique le secrétaire Olivier De Roy "avec respectivement 24 et 10 inscrits."