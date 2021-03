Les clubs de basket essaient tant bien que mal d’organiser des sessions d’entraînement à l’extérieur pour leurs jeunes de plus de 12 ans.

A Nivelles, ça s’est fait naturellement : "Certains jeunes couraient dans le parc sous la direction de leur coach Kaminski. Ils ont vu que le terrain de playground était vide. Ils ont pris des ballons et sont venus shooter", observe Richard Scalais. Un président qui ne sait rien organiser d’officiel. "Il y a eu quelques entraînements. On ne sait rien prévoir au niveau organisationnel et de façon régulière car ce terrain est ouvert à tout le monde."