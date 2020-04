Le club brainois a confirmé les arrivées de Kate Kreslina et Migna Touré

Kate Kreslina et Migna Touré évolueront à Castors Braine la saison prochaine.

Kate Kreslina, 24 ans, est internationale lettonne. Après avoir fait ses études à Fordham University (USA), cette joueuse polyvalente capable d'évoluer aux postes 3 et 2 et même à la distribution si besoin a rejoint TTT Riga en 2018 et y a joué l'Euroleague ces deux dernières saisons. Kate Kreslina, 1m84, y a tourné à 9,8 pts et 2,5 assists en 30 min en Euroleague cette saison.

© dr



De son côté, Migna Touré, 25 ans, est une joueuse française mesurant 1m83 et évoluant au poste 2 ou 3.

En Ligue française, elle a évolué à Nice, Arras, Lyon et Basket Landes ces deux dernières saisons. En Eurocup, elle a marqué 11 points en 2020 en moyenne.