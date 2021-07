Pour la deuxième manche de la saison en Euronascar 2, Simon Pilate a brillé, s’offrant un double podium dans sa catégorie alors qu’il a également roulé chez les pros durant le week-end. Et pourtant, ce ne fut pas gagné d’avance. "Je me sentais bien lors des essais libres du vendredi mais j’ai vécu une séance de qualification compliquée chez les pros et en Euronascar 2 avec une crevaison et puis la pluie", débute-t-il.

Sa 9e place lors de la course pro lui a toutefois donné confiance pour sa course en Euronascar 2. "J’étais remonté à bloc pour gagner des places en course, sur un circuit réputé pour sa difficulté à dépasser. Malgré tout, mon départ et puis le second après la safety car m’ont permis de remonter à la 4e place. J’étais dans un bon rythme, jusqu’à ce que je doive ralentir la cadence à cause d’une direction assistée cassée. Mais je suis tout de même monté sur le podium suite à une pénalité infligée au troisième."