Et si cette fois c’était la bonne ? Après des discussions établies entre l’ACFF, Voetbal Vlaanderen et l’Union Belge, des mesures claires et concises ont été prises. Les compétitions allant de la P4 à la Nationale 1 ainsi que le football chez les jeunes pourront reprendre en compétition, au plus tôt, au début du mois de janvier 2021.

Des mesures plus "raisonnables" et plus "réfléchies" dira-t-on… Après plusieurs annonces de ce type, il semblerait que cela soit la bonne. On fait le point avec Dimitri Leurquin (coach de Rebecq) qui semble satisfait de la nouvelle.

Dimitri, vous attendiez plus de clarté… Vous êtes servi !

"Je pense que le fait de reculer les dates de retour est plus raisonnable. (...)