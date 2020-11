C’est une nouvelle étonnante que l’AFC Tubize a communiqué ce jeudi sur sa page Facebook : "L’AFC Tubize et Aubry De Koster ont décidé de mettre un terme à leur collaboration avec effet immédiat. Le club remercie Aubry pour le travail effectué lors de cette année 2020 particulièrement difficile. Le club communiquera rapidement sur la nouvelle équipe qui assurera la gestion opérationnelle de l’AFC".

Une communication qui a surpris tant Aubry De Koster s’était attelé à sa mission de redresser l’AFC Tubize, un club au bord de la faillite suite au départ des investisseurs coréens. Arrivé en mars dernier, le manager de l’AFC s’était surtout concentré sur des missions extra-sportives comme le dossier de la licence pour la D1 amateurs (que le club n’a pas obtenu) et une procédure en réorganisation judiciaire visant à éviter la faillite au club, mission qu’il avait menée à bien.

Avec la direction, Aubry De Koster avait également redressé la barre sur le plan sportif, parvenant à convaincre plusieurs anciens joueurs de revenir au stade Leburton. Mais finalement, ce jeudi, leurs chemins se sont séparés, les deux camps préférant ne pas faire trop de déclarations pour le moment. Du côté de la direction, Michel Lekime déclare qu’Aubry De Koster "avait rempli sa mission avec la PRJ et la licence, dossier qui s’est joué à presque rien. Aubry a abattu un gros boulot mais nous avions une vision différente du projet. Nous nous quittons toutefois en bons termes", a-t-il confié alors que la direction annonce qu’elle communiquera en temps utiles.

Contacté par nos soins, Aubry De Koster est également resté sur la réserve. "J’aimerais si vous me le permettez, vous réserver un droit de réponse d’ici quelques jours permettant ainsi au club de l’AFC de présenter une nouvelle équipe dans la sérénité : condition indispensable, il me semble, à la poursuite du redressement engagé. Aussi, j’ai également à cœur, de prendre du temps afin de remercier personnellement (directement), celles et ceux qui, pendant près de 9 mois, m’ont accompagné dans cet exercice difficile : je pense aux bénévoles, joueurs, formateurs, parents de joueurs, supporters, la ville de Tubize, les membres de la RDI, nos partenaires commerciaux ; bref toutes celles et tous ceux qui ont permis au club de retrouver quelques couleurs. Plus que jamais ce rassemblement doit s’intensifier dans l’intérêt du club et de ses affiliés".