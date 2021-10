Après une année où le calendrier a été amputé de plusieurs manches et où les épreuves virtuelles se sont mélangées aux épreuves en présentiel, le Challenge du Brabant wallon revient en 2022 avec un programme complet pour les joggeurs.

Ce sont en effet 19 dates qui seront proposées, pour le plus grand bonheur de Patricia et Marcel Denis. «Nous aspirons à un retour à la normale. Le calendrier 2022 débutera par un classique avec l’épreuve de Nivelles le 29 janvier. Nous aurons deux nouveaux organisateurs au programme, avec Gentinnes et Waterloo. Cette dernière épreuve sera par ailleurs l’ultime manche du Challenge Brabant wallon 2022. Avec un calendrier complet, on espère aussi que les participants vont revenir en nombre pour des moments conviviaux après les épreuves.»

Quelques modifications

Oisquercq avancera au mois d’avril. On notera aussi que, nouvelle venue en 2021 mais disputée avec le mode virtuel, la manche d’Huppaye (805 présences étalées sur une semaine cette année) se tiendra à la fin du mois de juin. Par ailleurs, la saison 2022 verra un petit changement au niveau des tarifs. «Le prix devrait diminuer à 7 euros en pré-inscription et à 9 euros sur place pour la prochaine saison. À noter aussi que les frais de transaction ne seront plus pris en charge par le Challenge mais bel et bien par les participants.»

Le calendrier