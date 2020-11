Depuis le début de la saison, aussi particulière soit-elle, les regards des passionnés de la petite reine en Brabant wallon, qui espèrent voir le noyau de coureurs professionnels de la Province s’étoffer, se tournent vers le Chastrois Félix Dopchie qui évolue au sein de Bingoal Wallonie Bruxelles Développement.

Les résultats, s’ils n’ont peut-être pas été étincelants, ont été de qualité et ses apparitions dans le peloton des coureurs pros, en renfort de l’équipe principale, ont été à chaque fois ponctuées de belles prestations et même de résultats intéressants.

Finalement, la nouvelle est tombée. Félix restera encore un an au sein de l’équipe espoir mais pourrait, par la suite, rejoindre les professionnels si l’on en croit les propos de son responsable d’équipe, Christophe Brandt. "Felix Dopchie a montré une très belle progression. Nous préférons toutefois le garder un an de plus chez les U23."

Du côté de Félix, la nouvelle a été reçue cinq sur cinq et si, naturellement, un contrat avec les coureurs professionnels est toujours l’ambition du jeune homme, il ne prend pas mal sa prolongation d’un an au sein du noyau "développement" d’autant qu’il sait par où il est passé ces dernières années, avec des soucis de santé qui ne l’ont pas épargné.

"C’est clair que vu mon passé, il me fallait réaliser en 2020 une belle saison. L’année a été compliquée avec le confinement, et je pense qu’une une saison sportive complète avant de passer professionnel serait une bonne chose."

Après l’annonce du noyau qui composera l’équipe espoir l’an prochain, Félix a le sourire et est motivé pour aborder une année avec un programme attractif avec des équipiers de qualité. "J’attends beaucoup en effet de 2021 et puis, j’ai eu une discussion avec mon staff et je sais que je pourrai toujours rejoindre l’équipe professionnelle, comme cette saison, à différentes reprises et c’est aussi une source de motivation."