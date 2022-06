Dan l’est du Brabant wallon, on connaît particulièrement bien Lionel Taminiaux, coureur cycliste professionnel qui ne manque jamais l’occasion de s’illustrer. Sa compagne, Dorien Rietjens, n’est pas une inconnue non plus dans le milieu puisque son frère, Sanders, est également coureur cycliste.

Adepte de la Petite Reine, à 26 ans, elle a décidé, fin de la saison 2021, de débuter la compétition en prenant part à quelques épreuves. "J’ai de suite bien aimé même si cela s’est avéré bien plus difficile que je ne le pensais, confie-t-elle. Mais cela ne m’a pas démotivée et cette saison, je roule dans l’équipe Ladies de Wallonie-Bruxelles. C’est bien plus plaisant de retrouver des équipières sur une course que d’être seule. On veille à se motiver les unes les autres." (...)