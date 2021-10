Il y a de cela cinq ans, Maxime Huyse découvrait le CrossFit. Rapidement séduit par cette nouvelle discipline et ses valeurs, il range ses crampons de footeux pour s’adonner à fond à sa nouvelle passion. Aujourd’hui, Maxime Huyse a changé grâce au CrossFit, que ce soit physiquement mais aussi dans sa tête. Rencontre avec celui qui arpente les compétitions et encadre également plusieurs pratiquants comme coach au H5 CrossFit de Wavre.

Maxime, comment est née votre passion pour le CrossFit ?

"Avant, je coachais dans une salle de fitness à Louvain-la-Neuve où je m’entraînais. À l’époque, je suivais également mes études d’éducation physique mais je n’étais pas bon en gymnastique. J’ai toujours été intéressé par tous les sports et j’ai découvert le CrossFit, ce sport alternant haltérophilie, gymnastique et entraînements à haute intensité. Je me suis dit que ça pourrait m’aider à m’améliorer en gymnastique dans le cadre de mes études mais aussi à être plus performant sur les terrains de football. J’ai rapidement accroché mais surtout, le CrossFit m’a permis de réussir mes cours de gym et donc mes études."

Le CrossFit a rapidement pris le dessus sur le football ?

"Au début, je combinais les deux mais le CrossFit n’est pas tout à fait compatible avec le football, surtout quand on se lance dans la compétition en CrossFit. (...)