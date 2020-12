1. Le Marathon du BW et les 20km du BW

© Sterpigny

2. Kylie Lambert et Alexandra Mortant, les futurs joyaux de l’athlétisme belge

© DR

3. L’équipe féminine de Chastre en D1

© Moisse

4. Ludovic Draux, le seul à avoir proposé des courses cyclistes post confinement

© Saublens

5. Valentin Poncelet poursuit sa progression

© Belga

Là où la grande majorité des organisateurs de courses à pied avaient décidé d’annuler leur événement en raison du nombre jugé trop élevé de contraintes, Laurent Saublens et son équipe ont fait preuve d’abnégation et de détermination pour proposer des courses aux amateurs de running. Malgré des protocoles très stricts à respecter, le Marathon du BW et les 20km du BW ont bien eu lieu en août et en octobre, offrant une véritable bouffée d’oxygène aux joggeurs.Le CABW possède en ses rangs de nombreux joyaux qui devraient faire les beaux jours de l’athlétisme belge dans les années à venir. Et certains sont bien plus précoces que d’autres. On pense notamment à Kylie Lambert qui s’est offert une troisième place lors des championnats de Belgique du 400m haies toutes catégories à… 16 ans seulement. Et que dire d’Alexandra Mortant qui a signé la meilleure performance mondiale indoor dès le début d’année sur 60m haies.11 ans après le lancement de sa section féminine, l’ASE Chastre accède à la D1, l’antichambre de la Super League. Une récompense pour Didier Gelders, président de la section féminine de Chastre, et l’ensemble des personnes qui ont oeuvré au développement du football féminin dans le club. Cette montée en D1, elle s’accompagne également du titre de la P1 qui a pu accéder à la D2.Le cyclisme aussi a souffert de la crise sanitaire. Plus particulièrement en Brabant wallon où la saison aurait été réduite à néant sans la bonne volonté de Ludovic Draux (Entente cycliste de Wallonie), quasiment le seul à avoir osé organiser des épreuves cyclistes après le confinement dans la jeune province. Mais ça en valait la peine puisque durant près de quatre mois, les courses se sont multipliées, parfois à raison de trois épreuves par semaine avec un taux de participation jamais atteint.Malgré le contexte et le peu de courses proposées, le vainqueur des 20km de Bruxelles 2019, originaire de Lillois et athlète de l’USBW, a amélioré en septembre ses meilleurs chronos sur 5000 mètres (13.55.23) et 10000 mètres (29.35). Nul doute qu’il aura également à coeur de briller à nouveau lors des prochains 20km de Bruxelles.