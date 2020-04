Formé au Standard de Liège, où il a passé six saisons, étant même repris à 12 reprises dans le noyau professionnel dirigé alors par Mircea Rednic, Stefano Delogu a connu une suite de carrière plus délicate. Passé par le RWDM et puis le Tempo Overijse, il a signé aux Francs Brorains, en D2 amateurs l’été dernier. Malheureusement pour lui, cette aventure ne s’est pas déroulée comme il l’aurait espéré puisqu’il n’a jamais vraiment reçu sa chance. Après une saison aussi difficile, le joueur âgé de 26 ans était à la recherche d’un nouveau défi. Mais l’annonce de sa signature à Perwez, club de P2, a surpris beaucoup de monde. Un choix qu’il a accepté de nous expliquer.

Stefano, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous évoluerez à Perwez, en P2, la saison prochaine?



"Mon aventure aux Francs Borains s’est mal passée. Je suis arrivé à la fin de l’été au club et comme l’équipe tournait bien durant la saison, je ne suis pas parvenu à me faire une place dans le noyau. Je n’ai quasiment jamais été repris et je devais partir. Perwez m’a alors appelé et le club a su se montrer convaincant."



Cela ne vous dérange pas de vous retrouver en P2 après tout ce que vous avez connu?

(...)