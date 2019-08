De la nervosité, deux exclusions et un succès mérité de Rebecq

Cette rencontre entre deux bonnes équipes aurait dû se dérouler dans une parfaite sérénité. Finalement, trop de nervosité est apparue, l’arbitre a interrompu la partie durant 20 minutes en début de seconde mi-temps et, outre la cartons jaunes, deux joueurs, un dans chaque camp, furent renvoyés au vestiaire prématurément. Dommage, mais Rebecq l’a emporté méritoirement (2-0), grâce à un joli but de Ysasser Chalal et un autre de Meerpoël, monté au jeu. Prochaine adversaire: Tilleur, une belle affiche. J.H.

La fiche du match

Rebecq: Lahaye; Mucci, Delsanne, Leemans, Kaminiaris; Nyangbo (85e Piret), Herbecq, Wallaert, Rosy, Chalal (66e Meerpoël); Oliviera (90e Ngiamba)

Lyra-Lierse: Maes, Cloetens (75e van den Buijs), Vanden Brande ; Weuts, Van Parys; Van Goylen (63e Dillien), Jacobs (75e Ibn Mokadem), Lambreghts, Adesanya, Nys; Peffer

Arbitre: M.Diskeuve.

Avetissements: Rosy, Niangbo, Lambreghts, Herbecq, van den Buijs

Exclusions: 78e Wallaert (2 j), 90e Adesanya (2 j).

Buts: 49e Chalal (1-0), 70e Meerpoël (2-0)