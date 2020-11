Le retour était évident tant cela colle bien entre Eddy Brogniez et Tubize. Le responsable technique de la Formation des jeunes qui devait, à la base, s’engager avec le RCS Brainois a retrouvé, samedi, les Sang et Or. "Le chantier est faramineux et le projet est fou. Mais j’aime la ville, ce club et toutes les personnes qui y travaillent. Je voulais rendre à l’AFC Tubize ce qu’il m’avait donné par le passé et je souhaitais, donc, l’aider à redresser la barre", commentait le principal intéressé.