Une victoire précieuse des Tubiziens.



En tout début de rencontre, sur une occasion qui n’en était pas vraiment une, les visiteurs ont ouvert le score. Et durant toute la première période, les Blanc et Or, tout de noir vêtus en ce dimanche hivernal, n’ont jamais réussi à déjouer le système tactique des Taureaux qui, cette fois, avait décidé de laisser la possession du ballon à leurs adversaires. Sur la pelouse synthétique du terrain B qui n’avantageait sans doute pas les Tubiziens, les jeunes Verlainois semblaient bien en place ne concédant quasi aucune occasion.

Après le repos et, sans doute après s’être fait remonter les bretelles, les Brabançons prirent plus sérieusement les choses en main. Passant dans un 4-3-3 et cherchant systématiquement à passer par les ailes, ils furent enfin récompensés de leurs efforts cinq minutes après l’heure de jeu quand un centre très précis de Debole permit à l’inévitable El Omari de placer une splendide tête plongeante contre laquelle Dengis ne pouvait strictement rien.