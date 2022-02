Dimanche, le CS Dyle avait donné rendez-vous aux adeptes du cross pour une manche du challenge provincial. C’est à Archennes que les responsables ottintois ont trouvé leur petit paradis pour une organisation proposant un véritable parcours de cross, technique et physique, dans un cadre boisé idéal. Oui mais… c’était sans compter sur une météo infecte qui, soyons clair, a gâché la fête.

Le président du CS Dyle, Nicolas Eertmans, ne se voulait pas pour autant défaitiste. "Notre équipe a travaillé dur samedi pour proposer un beau parcours. Le site d’Archennes avec cet ancien terrain de football et le bois juste à côté nous a séduits et je pense que, sans cette météo, ce parcours en aurait séduit plus d’un. Malheureusement, le vent et la pluie ont compliqué les choses, ce qui a rendu le tracé très glissant par endroits. On a même cru devoir l’annuler mais, au final, les courses se sont déroulées correctement."