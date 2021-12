Les Castors sont en Israël. Pour la meneuse Élise Ramette, le collectif et le mental des Brainoises peuvent faire la différence.

Les Brainoises ont embarqué mardi à l’aube depuis l’aéroport de Charleroi pour une destination plutôt inhabituelle pour un match d’EuroCup. Plus coutumier des rencontres dans l’est de l’Europe, le Royal Castors Braine a pris cette fois la direction du sud et s’est envolé pour la première fois depuis qu’il évolue sur la scène européenne vers Tel Aviv en Israël.

Premier de son groupe avec cinq victoires en six rencontres, Braine a hérité de l’équipe de Neve David Ramla, deuxième du groupe D avec trois victoires en six matchs. Le vainqueur de la double confrontation (match retour à Braine le 22 décembre) rejoindra les seizièmes de finale. Un objectif à la portée des Brainoises comme le confirme la meneuse Élise Ramette, même si elle avoue ne pas trop connaître cette équipe de Ramla. Le championnat israélien n’est certes pas le plus médiatisé. "On doit aller chercher les deux victoires", confie la citoyenne d’Ypres. On est prêt et je pense qu’on peut faire la différence par notre collectif et notre mental. On donne toujours tout et on ne lâche rien. On s’est toujours battu jusqu’à la dernière seconde et c’est ce qui fait qu’on a presque tout réussi (NdlR : Braine a trébuché à Londres)." (...)