Élise Ramette quitte Castors Braine pour jouer en Espagne Brabant Wallon Christelle Warnotte L’ex meneuse de Braine s’est engagée avec le club espagnol de Cadi La Seu, formation de D1 inscrite en EuroCup. © sportsevents

Ce n’est pas une surprise. Élise Ramette ne sera plus Brainoise la saison prochaine. La meneuse des Belgian Cats (11 sélections) avait émis le désir de poursuivre sa carrière à l’étranger. Elle prendra finalement la direction de l’Espagne où elle s’est engagée avec le club de Cadi La Seu, a communiqué ce jeudi la formation catalane de division 1 qui jouera l’EuroCup la saison prochaine.



Formée par Philip Mestdagh à Ypres (2012-2015), cette meneuse flandrienne de 23 ans (1m77) a joué en Belgique pour Gentson (2015-2017), Wavre Sainte-Catherine (2017-2020) et Castors Braine ces deux dernières saisons. Elle quitte pour la première fois la Belgique pour tenter une expérience à l’étranger.



Cadi La Seu a réalisé la saison dernière la meilleure saison de son histoire finissant quatrième de la phase régulière, éliminé en demi-finales des play-off par le futur champion de la Liga, Salamanque, ce qui a valu à son coach Bernat Canut Font d’être promu chez l’un du Top 3 en Espagne, Gérone. Le nouveau coach est Jordi Acero.



En 2020, une autre internationale belge avait, elle aussi, tenté sa première expérience à l’étranger comme professionnelle à Cadi La Seu, l’intérieure ostendaise Serena Geldof.



Et avant elle, Hind Ben Abdelkader, alors âgée de 19 ans, avait quitté le club de Wavre Sainte-Catherine pour rejoindre le club catalan.