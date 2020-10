"J’ai hâte de revenir."

Ces mots sont d’Aisling D’Hooghe, la titulaire habituelle de l’équipe nationale belge de hockey sur gazon depuis un paquet d’années. La gardienne s’adressait aux Red Panthers dont elle venait de prendre congé, il y a quelques jours, vu sa grossesse. Absente en Allemagne pour la Pro League les 22 et 23 septembre 2020, l’ancien élément du Watducks avait été remplacé par Élodie Picard et l’Anversoise Elena Sotgiu. Les deux amies étaient déjà suppléantes depuis longtemps et le seront encore pendant de nombreux mois. Mais si D’Hooghe ne revient pas ou se retrouve au second plan, elles sont parées pour se disputer la place de numéro 1 sur le long terme.

"Au début, c’est normal d’observer et de se faire au rythme du niveau international. Maintenant, je suis bien dedans et prête à passer un cap", livre Élodie Picard.