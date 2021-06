La saison prochaine, ce sont deux antennes de l’EF-Academy, l’académie d’Emilio Ferrera, qui ouvriront dans la région. Il y en aura une au Bon Air et une autre à Wavre-Limal. Ce dimanche, une journée portes ouvertes était d’ailleurs organisée sur les terrains wavriens.

L’occasion pour les jeunes intéressés de venir goûter à la méthode Ferrera et rencontrer Emilio, présent au bord du terrain. "Cela fait deux ans que nous avons débuté cette aventure du côté d’Alost. Depuis, l’académie a pris de l’essor, s’est développée dans sa formule élite à Gand et puis dans des antennes régionales avec des jeunes qui appartiennent à un club et viennent chez nous en complément. À Wavre-Limal, notre but sera donc d’accueillir les enfants de la région pour un à deux entraînements en plus de ceux dispensés dans leur club", nous explique Emilio Ferrera.