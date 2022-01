En battant l'ASUB Waterloo, la Hulpe a débuté 2022 en champion Brabant Wallon Olivier Talmas © Jérôme Houet

Vainqueurs à l’ASUB Waterloo dans un match disputé, les Hulpois peuvent plus que jamais espérer la conquête d’un second titre.



La Hulpe a remporté le derby au sommet face à son voisin de l’ASUB Waterloo (22-27). « Ce fut un match de reprise dans des conditions difficiles, souligne Gaëtan Kabasele. Mais, je trouve qu’on s’est bien débrouillé même s’il y a encore des choses à travailler. On savait qu’on allait rencontrer une grosse équipe dans un match de top 3. (...)