Un match dans le match attend les deux amoureuses lors du duel de Super League de ce vendredi soir (20h30) entre le Fémina White Star et le Standard de Liège.



Le Fémina White Star reçoit le Standard de Liège en Super League ce vendredi soir. Une rencontre de foot féminin au plus haut niveau qui va faire vibrer le stade Fallon mais aussi le cœur de deux des protagonistes de ce duel. Ce duel entre Woluwéennes et Rouches mettra aux prises Clotilde Codden (Fémina White Star) et Noémie Gelders (Standard), en couple dans la vie.

Un match dans le match que nous avons préfacé en compagnie des deux joueuses qui résident à Mont-Saint-Guibert, bien décidées à se livrer bataille sur le terrain. Même si les deux copines ont établi une petite règle avant de s’affronter sur le terrain. “On s’est mis d’accord sur le fait qu’elle ne pouvait pas me mettre de petit pont et que je ne pouvais pas la tackler. Pas d’humiliation et pas de blessure”, lance d’entrée Clotilde, sourire aux lèvres.

Mais au moment de nous confier la teneur de ce pacte, on a directement senti que les deux joueuses étaient prêtes à le briser à la moindre occasion. “On verra pendant le match”, rétorque Noémie, qui est passée, tout comme Clotilde, par l’ASE Chastre. “On sait très bien qu’une fois sur le terrain, on n’aura pas le temps de réfléchir à l’adversaire qui sera en face. Si l’opportunité se présente, je lui mettrai un petit pont.”



(...)