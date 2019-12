Mathieu Herbecq est le capitaine de Rebecq mais aussi un fan d’Anderlecht.

À 27 ans, Mathieu Herbecq s’apprête à vivre le plus beau match de sa carrière de footballeur ce mercredi soir face au Standard. Supporter d’Anderlecht depuis son plus jeune âge, cet habitant de Flobecq et professeur d’éducation physique dans la vie de tous les jours s’apprête à faire face au Chaudron de Sclessin. Entretien.





Mathieu, comment vous sentez-vous à quelques heures de ce grand rendez-vous ?

"Fatigué… Depuis dimanche j’ai du mal à dormir tellement je suis excité pour ce match ! Ça va être le plus grand match de toute ma vie. Des scénarios parcourent mon esprit depuis plusieurs jours et puis dans le vestiaire nous n’arrêtons pas d’en parler."

Affronter le Standard sur son terrain ça doit être un rêve…

"C’est sûr ! Après, dans l’ensemble de l’équipe, les envies se tournaient plus vers un match contre Anderlecht. C’est mon club de cœur depuis que je suis petit. En tant que supporter, je peux dire que je vais affronter mon ennemi alors face au Standard. En tant que joueur je me dis plus que c’est un grand match de gala qui attend mes équipiers et moi-même. Il va falloir profiter de chaque minute passée à Sclessin."

Des joueurs ont-ils joué avec retenue ces dernières semaines pour ne pas manquer ce rendez-vous ?

"Tout le monde y a pensé, c’est sûr. Personnellement, je ne suis pas quelqu’un qui fait attention à mon hygiène de vie. Bien sûr je mange encore des frites et je bois encore des bières mais dès que je sentais une toute petite gêne à mon bassin par exemple je me rendais directement chez l’ostéopathe alors que je ne le fais jamais auparavant. À l’entraînement, tout le monde se donne plus qu’à fond pour tenter de perturber le coach dans ses choix mais tout reste toujours dans un très bon état d’esprit qui caractérise parfaitement notre équipe."

En étant capitaine, vous allez avoir un rôle encore plus particulier ce soir.

"Exactement. Déjà, lors du tour précédent et notre victoire face au Cercle, c’était impressionnant. Il n’y avait pas beaucoup de monde dans le stade mais cela reste le Jan Breydel Stadion quand même. J’espère qu’il y aura du monde ce mercredi du côté du Standard. De notre côté, nos supporters seront chauds vu qu’on pourra compter sur 2 000 personnes pour nous pousser à tenter de créer un nouvel exploit dans cette Coupe."