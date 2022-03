Le club Alpin Belge et la fédération francophone d’escalade avaient choisi la salle du club d’Entre Ciel&Terre de Louvain-la-Neuve pour l’organisation des championnats de Belgique des jeunes de lead (voie) 2022. "Il y a longtemps que nous n’avions plus organisé de compétition officielle. Avant le Covid, nous organisions des épreuves mais plus en mode spectacle. Ici, c’était une compétition officielle", indique Jean-Marc De Laever, moniteur d’escalade et porte-parole du club.

Le club a profité de cette organisation pour inaugurer la nouvelle configuration de son espace d’accueil. "Nous avons modernisé notre logo. Nous avons aussi un espace tout neuf pour l’accueil, avec un bar." (...)