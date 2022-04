Ce vendredi, Futsal Jette et Futsal Team Charleroi s’affrontent en finale de la Coupe de Belgique U21. Une rencontre particulière à plus d’un titre pour Arno Vanden Berghe. Le Brabançon wallon, qui a rejoint Charleroi mi-février, a à coeur de prouver qu’il peut briller au plus haut niveau du futsal belge. Il ne compte d’ailleurs pas ses heures pour atteindre ses ambitions, lui qui joue également au football à Clabecq.

Arno, votre passage de Halle Gooik vers le FT Charleroi est passé assez inaperçu, non?

"Effectivement, ce fut une décision unilatérale du club de se séparer de moi et de mon frère Robby, après cinq années à Halle Gooik en U21, et avec quelques apparitions en équipe première, dont ma première que je n’oublierai pas. C’était en Coupe de Belgique justement, alors que j’avais tout juste 16 ans. Un match au cours duquel j’ai eu l’occasion de montrer mon talent en inscrivant un but historique, puisque je suis le plus jeune buteur de Halle Gooik en Coupe de Belgique."

Pourquoi cette séparation à ce moment de l’année?

"Parfois on n’est pas maître de son destin. (...)