Euro Winner's Cup: Des débuts compliqués pour la NewTeam et la RAAL Brabant Wallon Sébastien Sterpigny Trois des quatre équipes brainoises ont été battues, tout comme les Louviérois. © DR

La NewTeam est partie à l'Euro Winner's Cup avec l'intention de marquer les esprits du petit monde du beach soccer. Seulement voilà, la première journée de compétition fut bien plus compliquée que prévu.



L'équipe première n'a pas pu relever le défi physique proposé par son adversaire pour s'incliner 4-1 avec un solide goût de déception en bouche. Dans le même temps, l'équipe 2, en plein apprentissage, a subi la loi d'une formation de Levante rodée à cette compétition. Résultat des courses, une défaite 11-2.



Chez les dames, les espoirs d'aller loin sont grands pour la première équipe. Et face à Madrid, tout avait bien commencé pour les Brainoises qui menaient 0-2. À 4-4 elles étaient encore dans le match mais le manque d'expérience et le stress ont précipité leur défaite (8-4). La bonne nouvelle est finalement venue de l'équipe B féminine qui s'est imposée 8-2.



La RAAL balayée pour son entrée en matière

Dans cet Euro Winner's Cup, on retrouve également une autre formation belge puisque la RAAL est également présente. Pour le premier match européen de leur histoire, les Louviérois ont logiquement subi la loi d'un Sporting Lisbonne au-dessus du lot (5-1).