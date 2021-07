Euro Winners Cup: la Newteam envoie une équipe en huitièmes Brabant Wallon Sébastien Sterpigny La première équipe messieurs poursuit l'aventure à l'Euro Winners Cup de beach soccer. © DR

Sur les quatre équipes alignées par la Newteam à l'Euro Winners Cup de beach soccer, une verra les huitièmes de finale (en attendant le dernier match de l'équipe 2 féminine ce jeudi). Il s'agit de la Newteam Brussels, soit l'équipe 1 masculine.



Après avoir rivalisé avec la solide équipe de Robben, champion d'Allemagne en titre, l'équipe s'est inclinée aux prolongations mais grâce à sa victoire de la veille et à un average légèrement négatif, la Newteam Brussels parvient à se hisser parmi les meilleurs troisièmes où elle affrontera Sotao, une solide équipe venue du Portugal.



La seconde équipe ne verra pas ces 1/8e de finale, malgré une bonne victoire face à Chaves. Malheureusement la jeune équipe brainoise ne passe pas à cause du goal average négatif et le premier match perdu 11–2 contre Levante. "Ils ont fait un match incroyable et même un tournoi incroyable car perdu la veille de justesse 5-3 contre les Russes qui battent Levante. On peut vraiment être très fier d’eux", indique Jérémy Chojnowski.



Chez les dames, c'est la déception. La Newteam avait placé énormément d'espoir dans cette équipe et se voyait même aller au bout. Malheureusement, le manque d'expérience a été fatale aux Brainoises.