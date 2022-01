Battues d'un point au match aller (92-93) à domicile, les Brainoises n'ont jamais fait le poids face aux Ukrainiennes jeudi soir. Encore une fois en réussite en attaque (12 paniers à 3 points sur l'ensemble de la rencontre), les joueuses locales s'appuyaient sur Ariel Atkins (21 points) et sur les pertes de balles brainoises (18 en première mi-temps et 30 au total) pour rapidement prendre le large (27-11 après dix minutes) et mener de plus de 20 unités à la pause (48-26). En deuxième mi-temps, les débats s'équilibrèrent (23-19 dans le 3e acte) mais la physionomie de la rencontre ne changeait pas avec, au final, un succès facile pour les Ukrainiennes de Prometey (79-56). Maxuella Lisowa (12 points) et Quinn Dornstauder (16 points) terminent meilleures marqueuses brainoises. L'aventure européenne des Castors Braine s'arrête donc au Round of 16 de l'Eurocoupe féminine de basket.