Comme SKW, Braine a subi ce mercredi sa seconde défaite, face à Valence (47-78). Un deuxième revers synonyme d’élimination européenne. Brabançonnes et Malinoises croiseront le fer pour l’honneur ce vendredi.

Comme face à Saint-Amand, Braine n’aura été capable de fulgurances trop rarement que pour inquiéter un adversaire privé de son coach (Covid-19) et de deux cadres (l’Espagnole Ouvina et la Lituanienne Juskaite). Plus que les qualités intrinsèques des adversaires, c’est le déchet énorme constaté dans son jeu au cours de ces deux rencontres qui aura creusé la tombe brainoise. Ceux qui s’attendaient à un sursaut d’orgueil après le non-match face à Saint-Amand auront également été déçus.

À ce niveau de compétition, chaque erreur se paye cash. Les errements techniques, physiques et tactiques auront été trop grands que pour espérer rivaliser. Les sept semaines d’interruption de la TDW1 ne peuvent servir d’excuse à tout. Elles pourraient justifier une fin de match bâclée ou une absence de lucidité sur une phase cruciale mais pas le petit mental observé.

Un lay-up raté, une passe offerte à l’adversaire, un écran peu annoncé, un glissement défensif qui ne s’opère pas ou une option offensive hasardeuse : Braine aura accumulé les mauvais choix. Bien sûr, le budget espagnol pèse beaucoup plus lourd que la trésorerie belge et les noms sur la feuille de match sont plus ronflants côté ibère. Mais c’est comme si Braine ne s’était pas donné le caractère pour forger un résultat satisfaisant. On ne parle pas nécessairement d’un succès, on évoque un bon match avec de la résistance et des motifs de satisfaction. Ils ont été rares.

La fiche du match

Quarts : 6-19, 15-16, 15-19, 11-24.

Castors : 17/60 (3x3), 10/14 LF, 35 reb., 8 ass., 17 ftes.

Hambursin 0-0, Aertssens (-), Ramette 5-2, CARPREAUX 1-0, Kapenga 2-0, BRCANINOVIC 2-5, DE SOUZA 6-4, Samsam (-), LISOWA 0-0, Starling 0-0, Kreslina 3-11, ALEXANDER 2-4.

Valence : 29/60 (7x3), 13/20 LF, 42 reb., 21 ass., 13 ftes.

GOMEZ 0-6, Moreno -1, ALLEN 4-17, CASAS 9-2, Romero 4-2, Quintana 0-2, GIL 6-2, Tolosa 0-5, Trahan-Davis 7-4, GUELICH 5-2, Sanchis -0.