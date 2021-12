Dans une salle vide (huis clos oblige), mais poussées par quelques fidèles supporters attablés à la cafétéria du complexe Gaston Reiff dont la baie vitrée surplombe le terrain, les joueuses de Frédéric Dusart ont décroché un cinquième succès en six rencontres d’EuroCup. Si elles étaient déjà assurées de la qualification ainsi que de la première place de leur groupe, l’objectif était double : terminer avec une victoire de plus dans le but d’être le mieux placé possible pour le prochain tour et prendre sa revanche sur le match aller où Londres s’était imposé 69-63.