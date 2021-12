Au terme d’un match abouti contre l’équipe israélienne de Ramla, les Brainoises ont décroché, ce mercredi soir, leur billet pour le tour suivant en EuroCup. Elles rejoignent ainsi le tableau des 16 équipes qualifiées pour la suite de la compétition.

Un exploit parce qu’après être tombé dans un groupe plus que solide lors de la phase de poule, la partie était loin d’être gagnée face à Ramla et son trio d’Américaines (Baron-Williams-Cannon) actif aussi en WNBA. "C’est une très belle performance. Je suis vraiment très fier des filles, lançait le coach brainois à l’issue du duel. Tout roule pour nous, mais ce n’est pas le fruit du hasard. C’est le résultat de beaucoup de travail, d’une très belle ambiance dans l’équipe et d’un groupe très solidaire."

Depuis le début de la saison, les Brainoises impressionnent par leur mental et leur collectif. Deux qualités dont elles ont à nouveau fait preuve ce mercredi soir. Ramla a tout tenté et notamment à distance (25 tentatives à trois points). Mais Braine a répondu. Les 11 points d’écart obtenus à l’aller n’ont pas été pris en compte. Les Castors ont démarré le match en boulet de canon, imprimant un rythme très soutenu. Konig a trouvé la précision à trois points (55 %) et à l’issue du premier quart-temps (32-18), on se mettait déjà à regarder vers la suite de la compétition. La méfiance restait toutefois quelque peu de mise. Cannon faisait parler son expérience, et si le jeu brainois connaissait quelques failles sur le plan offensif, la défense restait solide. Braine gérait la deuxième mi-temps de main de maître. Ramla tentait un coup de force mais pas suffisant pour déstabiliser l’équipe locale qui restait concentrée jusqu’au bout.

Un beau cadeau de fin d’année pour Braine qui défiera ensuite les Ukrainiennes de Prometey.

La fiche du match