Laconique, le communiqué de la FIBA est tombé ce lundi en soirée. La FIBA Europe après avoir été informée par le club affecté et après consultation de sa commission médicale a pris la décision de remettre la rencontre.

Le match retour de ce Round of 16 entre Prometey et les Castors Braine devait se dérouler ce jeudi soir. À l’aller, les Ukrainiennes s’étaient imposées 92-93.

Après un trajet en mini-bus vers les Pays-Bas, les Castors devaient prendre l’avion ce mardi à Amsterdam direction Kiev. Après un court transit dans la capitale ukrainienne, la délégation brainoise devait prendre un autre vol vers Dnipro, (anciennement Dnipropetrovsk) et de là, prendre un autobus l’amenant à Kamianske. Mais avant cela, les Brainoises ont dû se soumettre ce lundi aux tests PCR. Il s’est avéré positif pour quatre personnes.

Ce dimanche, lors de la confrontation en TDW1 à Courtrai (45-78), la Canado-Autrichienne Aislinn Konig ne se sentait pas bien et n’a pas été alignée. On ignore si les affaires sont liées. Par la voix de sa Team Manager Kathleen Schuurmans, le club de Castors Braine a juste indiqué qu’il tentait de changer sans frais les tickets d’avions et qu’il n’y avait pas encore de nouvelle date fixée pour la confrontation.

Selon les règlements, la FIBA a donc décidé de postposer la rencontre prévue à Prometey (comme c’est le cas pour une dizaine d’autres matches EuroLeague/EuroCup).