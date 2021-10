Le championnat d'EuroNascar 2 fait halte en Belgique ce week-end avec une manche organisée sur le circuit de Zolder. Un rendez-vous coché depuis longue date dans l'agenda de Simon Pilate, heureux de pouvoir piloter sur ses terres et de montrer au public belge de quoi il est capable.



Un nouveau rendez-vous, deux semaines après avoir décroché un podium sur le circuit de Grobnik en Croatie, qu'il aborde avec une bonne dose de confiance. "Ces deux manches en Croatie avaient été intenses en émotions et même si elles ont parfois été douloureuses, je les avais trouvées géniales. Elles m'ont permis de grandir et de me renforcer énormément mentalement. Pouvoir faire abstraction de la déception et se remettre en selle immédiatement et se battre à nouveau pour la gagne, ça forge le caractère", confie-t-il.



Après être monté sur la troisième marche du podium, Simon Pilate n'a qu'un rêve: faire retentir la Brabançonne sur ses terres.