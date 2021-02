Euronascar 2: Simon Pilate s'engage avec DF1 Racing Brabant Wallon Sébastien Sterpigny Avec sa nouvelle équipe, le Brainois pourra envisager la victoire finale lors du championnat d'Euronascar 2 © DR

Après une année 2020 plus que satisfaisante et des résultats qui ne sont pas passés inaperçus, Simon Pilate attendait encore des nouvelles concernant son avenir en Euronascar 2. Finalement, le Brainois vient de s'engager avec DF1 Racing, une des meilleures équipes du championnat. "2020 fût une saison réussie. Elle m’a permis d’apprendre de mes mentors Jacques Villeneuve et Patrick Lemarié. Grâce à leurs précieux conseils et l’engagement de l’équipe j’ai rapidement pu m’habituer à la voiture et performer dès la première course. C’est avec plaisir que j’ai appris que DF1 Racing avait remarqué mes performances. Aujourd’hui je suis très heureux d’intégrer cette équipe performante et ambitieuse", explique-t-il.



De quoi franchir un cap et afficher de sérieuses ambitions pour 2021. "Finissant la saison 2020 avec trois podiums Rookie, je suis prêt à en découdre en 2021 pour la conquête du titre en EuroNascar 2."



Notons que dès ce 9 février, Simon Pilate participera au championnat Euronascar Esport Series.