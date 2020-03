Joueuse des Panthers Liège, la meneuse Eva Hambursin (19 ans) évoluera la saison prochaine aux Castors Braine.

Sur base des premières signatures (Aertssens, Hambursin et Kapenga), de la prolongation du coach Dusart et de l'espoir Lisowa, le club champion de Belgique semble jouer la carte d'un recrutement jeune et national. D'autres arrivées sont prévues.

Le communiqué brainois

"Nous sommes ravis d'annoncer l'arrivée de Eva Hambursin à Castors Braine. Eva jouait à Liège Panthers depuis janvier 2017. Eva (19 ans, 1,70m) est une Guard complète pouvant évoluer en position 1/2 – 2/1. Sa rage défensive, sa technique, son shoot à 3 points et son feeling de jeu ont attiré les regards de notre club.

Eva a joué pour les équipes nationales : U16, U17, U18 (championne d’Europe), U19 (1/2 Finaliste coupe du monde en Thailande) et U20 (1/2 Finaliste championnat d'Europe en Rep.Tchèque). Cette saison en championnat D1 (Liège 6è), Eva Hambursin a joué en moyenne 21.3 min pour 5.8 pts, 2.7 rebonds et 3 assists. En Eurocup, Eva a joué en moyenne 18.2 min pour 2.8 pts, 2.2 rebonds et 1.8 assists.

Eva rejoint le groupe de jeunes joueuses belges talentueuses qui se constitue à Castors Braine sous la direction de Fred Dusart et du staff en charge de la formation des jeunes.

Nous souhaitons la bienvenue à Eva au sein de la famille Castors ! Eva, welcome to Braine !"