Hassan Riani devenu T1 à Chastre (P2), Grez était à la recherche d’un nouveau T2. C’est chose faite depuis hier soir et la nomination de Fazli Kocabas.



Formé au RJ Wavre et passé par le Standard, Eupen, USG, Walhain, Roulers ou encore Virton, cet ancien pro a également connu des expériences en Turquie et au Luxembourg. Arrivé à Grez la saison dernière, il aura donc la double casquette de joueur et de T2 de Sergio Palavicino.