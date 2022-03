Felice Mazzù donnera de sa personne au stage Pro Foot à Waterloo Brabant Wallon Sébastien Sterpigny © Sterpigny

Le coach de l’Union donnera lui-même les exercices durant une après-midi.



Felice Mazzù est un habitué des stages Pro Foot à Waterloo. Pour la quatrième année, l’entraîneur de l’Union Saint-Gilloise sera le parrain du stage qui se tiendra lors de la première semaine des vacances de Pâques. "Sa venue est d’autant plus spéciale qu’il réalise un parcours incroyable avec l’Union. Le club est en tête de la D1A pour son retour au plus haut niveau. Felice est encore plus une référence qu’avant aux yeux des amateurs de football en Belgique. (...)