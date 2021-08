Comme on l’avait vu lors de l’Euro, les gardiens peuvent se mettre en évidence lors d’une séance de tirs au but. Un exercice qu’ils abordent régulièrement sans pression, eux qui ont tout à gagner face aux tireurs et peuvent se muer en héros en sortant des arrêts synonymes de qualification. C’est ce qu’ont vécu Maxim Figys (RCS Brainois) et Loïc Bronckart (Jodoigne) ce week-end à l’occasion du deuxième tour de la Coupe de Belgique.

Samedi soir, le gardien du RCS Brainois a sorti le premier et le quatrième tir au but du Tempo Overijse. De quoi déclencher la joie de toute son équipe venue célébrer la qualification en se jetant sur son héros du soir. “Je voulais stopper le premier tir au but pour (...)