La direction de l’AFC Tubize a reçu ce jeudi une copie du jugement, avec l’annonce de la sortie de la procédure en réorganisation judiciaire et de la validation du plan de relance comprenant l’ensemble des créanciers.

"L’endettement a été restructuré, ce qui permet de lisser l’effort de remboursement sur une période de cinq ans", indique Aubry De Koster, le manager général du club.



En cas d’échec, la formation brabançonne aurait pu espérer un nouveau surcis jusqu’en décembre, puis risquait la faillite. Ce qui n’est plus le cas.Un gros soulagement pour tous les sympathisants.



"Depuis mon arrivée, et même avant, le club a souffert d’une mauvaise image, avec une situation financière difficile. Là, on est reparti. Les gens se posaient des questions mais le sauvetage est assuré. Ce qui ne signifie pas que le travail est terminé, il faut rester prudent sur le plan financier, comme pour l’ensemble des autres institutions sportives d’ailleurs. Pas question de faire des folies", avance celui qui a pris ses quartiers au stade Leburton au mois de mars.