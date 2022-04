Cinq années se sont écoulées depuis l’épopée (presque) fantastique de Lasne-Ohain en Coupe de Brabant. C’était lors de la saison 2016-2017 et les Brabançons wallons, pensionnaires de deuxième provinciale à l’époque, avaient déjoué tous les pronostics en s’offrant quatre qualifications successives aux tirs au but pour atteindre la finale. Battue par Bierbeek lors d’une nouvelle séance de tirs au but qui ne leur a cette fois par porté chance, la RULO était passée à un cheveu d’un titre prestigieux. "Nous avions réalisé un parcours incroyable et éliminé des équipes redoutables. On avait la baraka mais elle n’était plus de notre côté lors de la finale. Je me souviens que les supporters avaient mis le feu au Stade Machtens et c’était une aventure formidable", raconte le buteur Scott Siroux, un des sept joueurs du noyau actuel présent il y a cinq ans (avec Bouhoulle, Schlögel, Dans, Zecchini, Decoster et Theys). (...)