L’équipe nationale de floorball entame aujourd’hui son tournoi qualificatif pour le Mondial 2020. Dans les 20 joueurs convoqués, deux néo-Louvanistes.

Quentin Docquier et Martin Tombal vont connaître leur première expérience internationale, eux qui évoluent chez les Renards de La Hulpe, au plus haut niveau belge. "Entre sa gestion, nos entraînements et les séances qu’on donne, ce club nous accompagne au quotidien. Nous discutons énormément à deux et au fil du temps, nous sommes devenus bons amis", débute Martin qui est aussi président de l’entité la hulpoise. Et Quentin, qui est responsable logistique, d’étayer. "Cette sélection, c’est le résultat de beaucoup d’heures de travail et de sacrifices. Une consécration. Vivre ça à deux ajoute d’autant plus de saveur à l’événement."