L'Axis Guibertin se cherchait un nouveau passeur pour complèter son effectif 2021-2022, il l'a trouvé en la personne de Florian Malisse.

Le Louvaniste de 23 ans terminera la saison en Euromillions Volley League avec le VBC Waremme avant de mettre le cap sur le Brabant Wallon en N1.

Sa présentation par le club guibertin

. Ayant rejoint l’Ecole de volley de la fédération néerlandophone à l’âge de 13 ans en 2011, il y restera jusqu’à la fin de ses humanités en 2015, intégrant rapidement la sélection nationale des U17 et puis celles de U21. Pendant ces quatre saisons, il a disputé deux championnats d’Europe et deux championnats du monde dans l’équipe nationale belge.

A 17 ans, il est intégré en Ligue A à Haasrode Louvain A où il disputa deux saisons sous la direction de Kris Eyckmans. Ensuite, il rejoint Puurs (N1) pour une saison, avant de retourner à Haasrode en 2018-2019 et puis de s’en aller à Waremme. Bientôt titulaire d’un diplôme de master en éducation physique et sciences du mouvement à la KU Leuven, il possède donc déjà 5 années d’expérience au plus haut niveau belge. Dès la prochaine académique, il continuera à faire partie de l’Alma Mater louvaniste puisqu’il y entamera un doctorat dans la branche qu’il affectionne tout particulièrement.

Avec Guillaume Godart, fidèle au club depuis de nombreuses années, le citoyen d’Heverlee devrait former une paire redoutable à la distribution.